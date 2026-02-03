Áncora

‘La tarta del presidente’: La película que revela el terror de Saddam Hussein

Hasan Hadi estrena su ópera prima “La tarta del presidente”. Una mirada cruda y humana a la vida bajo la dictadura de Saddam Hussein a través de los ojos de una niña.

Por AFP
Un sorteo designaba cada año a quien debía preparar un pastel de cumpleaños en honor del dictador, incluso si para ello arriesga su vida para encontrar harina, levadura o azúcar. (AHMAD AL-RUBAYE/AFP)







