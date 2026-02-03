‘La tarta del presidente’: La película que revela el terror de Saddam Hussein

Un sorteo designaba cada año a quien debía preparar un pastel de cumpleaños en honor del dictador, incluso si para ello arriesga su vida para encontrar harina, levadura o azúcar.

París, Francia. El cineasta iraquí Hasan Hadi muestra, con “La tarta del presidente”, la terrible tradición de celebrar el cumpleaños de Sadam Husein y con ello la vida bajo el régimen del dictador desde el punto de vista de una niña.

Para su primera película, que recibió la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en Cannes, el director de 37 años recurrió a sus propios recuerdos de infancia, cuando en Irak, bajo las sanciones internacionales tras su invasión de Kuwait en 1990, faltaba de todo pero se tenía que festejar cada cumpleaños del autócrata por todo lo alto.

“Era una de las muchas contradicciones con las que había que vivir”, recuerda Hadi en una entrevista con AFP en París, durante la promoción del filme, que se estrenará en España el viernes 6 febrero.

El ritual llegaba incluso a los colegios, donde un sorteo designaba cada año a quien debía preparar un pastel de cumpleaños en honor del dictador, incluso si para ello arriesga su vida para encontrar harina, levadura o azúcar.

En “La tarta del presidente”, esa misión imposible recae en Lamia, una niña de nueve años que afrontará los peligros de la ciudad para intentar reunir los ingredientes necesarios y escapar del castigo que espera a quienes fracasan.

“Teníamos estrategias para evitar ser los elegidos: refugiarse en el baño durante el sorteo, fingir estar enfermo y quedarse en casa, sobornar al profesor”, enumera el cineasta.

Hadi se libró, pero recuerda el destino trágico de uno de sus compañeros que no consiguió preparar el famoso pastel y fue expulsado de la escuela. Acabó siendo reclutado, todavía niño, en el ejército iraquí y murió unos años después.

“Por culpa del azar y de lo absurdo, algo tan estúpido como fracasar en preparar un pastel podía cambiar tu destino para siempre”, señala.

“Señales de alerta”

Mostrando también el impacto de las sanciones y los bombardeos estadounidenses que golpeaban entonces a Irak, “La tarta del presidente” disecciona los efectos nocivos de la dictadura de Sadam Husein durante sus años en el poder (1979-2003).

“La dictadura no destruye simplemente la libertad de expresión”, explica Hadi. “Ataca los elementos que te hacen humano, te obliga a mentir, te vuelve hipócrita, manipulador y sus efectos llegan mucho tiempo después de su fin”, añade el director, que advierte sobre las “numerosas señales de alerta” del regreso de los regímenes autoritarios.

Con este filme, Hadi espera enviar un mensaje para recordar esta época en su país que, en su opinión, ha sido poco “explorada” en el cine.

El cine iraquí, antaño boyante, no consigue recuperarse del caos del país en aquel momento, que lo sumió en una guerra civil tras la invasión estadounidense de 2003 y la caída de la dictadura de Sadam Husein, un periodo negro para el séptimo arte.

Debido a las sanciones, la exportación de rollos de película hacia Irak estuvo prohibida porque uno de sus componentes podía entrar en la fabricación de armas químicas.

“En cierto modo, todas las películas estaban prohibidas”, recuerda Hadi, quien construyó su cultura cinéfila gracias a cintas VHS conseguidas de forma clandestina.