Áncora

‘La sangre que brotaba’: Una novela negra en los años 30 de Costa Rica

Nueva novela negra recupera el legado del género pero lo reescribe en la Costa Rica de los años 30

EscucharEscuchar
Por Diana Vargas Castillo

En la vasta y a menudo predecible tradición de la novela de misterio, las obras que se atreven a romper el molde destacan por su audacia y su capacidad para redefinir las expectativas del lector. La sangre que brotaba, de Diego Vega, es justo uno de estos especímenes literarios.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Diego Veganovela negraliteratura

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.