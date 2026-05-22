Áncora

La puerta y el silencio: Una lectura de ‘Un instante de levedad’, de Mía Gallegos

Mía Gallegos lleva más de cinco décadas trabajando una poesía vigorosa de largo alcance simbólico, ganadora del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en dos ocasiones.

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Por Gustavo Solórzano-Alfaro
Mía Gallegos presenta su nuevo poemario, 'Un instante de levedad' (Ediciones Perro Azul).
Mía Gallegos presenta su nuevo poemario, 'Un instante de levedad' (Ediciones Perro Azul). (Ediciones Perro Azul/Cortesía de Ediciones Perro Azul)







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