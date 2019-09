La Ley de Bloqueo Económico fue derogada por don José Figueres; no obstante, no se pudo poner en práctica porque todavía existían muchas apelaciones y juicios pendientes de alemanes costarricenses que detuvieron el proceso. Fue hasta el 30 de noviembre de 1961 que se anularon tales leyes; sin embargo, no se hizo justicia con aquellos ciudadanos, contrario al trayecto de la institucionalidad costarricense.