La casona abandonada: Cómo una casa en medio de La Sabana nos recuerda el descuido de nuestro patrimonio

En mayo de 1904, un artículo de la revista Páginas Ilustradas anotaba: “La telegrafía sin hilos ha salido ya del terreno de la simple experimentación de gabinete, para transformarse en un hecho de positiva aplicación práctica, que en no lejano día simplificará los medios rápidos de comunicación en todo el mundo”.

Su autor (un tal profesor J. Oscoff) continuaba: “El telégrafo sin hilos, implementado por primera vez en Costa Rica por la United Fruit Company, tiene una estación en el Puerto de Limón y la otra en Bocas del Toro.

“La instalación del telégrafo sin hilos (…) es un verdadero progreso, que nos permitirá comunicarnos con el resto del mundo por otro camino, sin encontrar los tropiezos y dificultades que presenta la comunicación actual” (El telégrafo sin hilos en Costa Rica).

La telegrafía sin hilos

El telégrafo inalámbrico era una invención del italiano Guillermo Marconi (1874-1937), quien había recibido por ello su primera patente en Italia, en 1896. En 1899, se mudó a los Estados Unidos y fundó la Marconi Wireless Telegraph Company of America, con la que comenzó a comercializar con mucho éxito su dispositivo.

Luego, sucesivas mejoras llevaron a que realizara la primera transmisión de radio transatlántica en 1901; con ello, desafió las teorías existentes sobre la propagación de las ondas de radio y abrió nuevas vías para la comunicación a larga distancia. En 1909, compartido con Karl Ferdinand Braun (1850-1918) –quien también había realizado avances significativos en la tecnología inalámbrica– recibió el premio Nobel de Física.

Fue en ese contexto, entonces, que la transnacional frutera introdujo el invento de Marconi en nuestro país; si bien limitado a su enclave transfronterizo. Aquí en San José, en cambio, no fue sino una década después cuando el profesor José Fidel Tristán (1874-1932) realizó los primeros ensayos de telegrafía inalámbrica en el Liceo de Costa Rica.

También en 1914, la empresa alemana Telefunken solicitó al Gobierno el privilegio de las comunicaciones inalámbricas internacionales del país, gestión a la que se opuso la estadounidense Tropical Radio Telegraph Company. Mas, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, ambos proyectos fueron rechazados.

A inicios de febrero de 1916, los señores Miguel Ángel Lara, Rodolfo Tristán y Federico Tristán solicitaron permiso al Gobierno para colocar una antena receptora y expedidora de aerogramas, en la cúpula del Teatro Nacional. Según el diario La Información: “La red correspondiente se extenderá hasta la torre del Observatorio Meteorológico, con el fin de hacer ensayos de telegrafía sin hilos entre esta capital y Puertos Limón y Colón”.

De dicho esfuerzo privado no se volvió a saber nada en la prensa. Pero en 1919, José Joaquín Tinoco, ministro de Guerra, estuvo a punto de entregar a la United Fruit Company las comunicaciones inalámbricas durante cincuenta años, mediante un contrato que el Congreso aprobaría rápido y sin discusión.

Entonces, los estudiantes de la llamada Escuela Inalámbrica (que fundara José Fidel Tristán como anexa al Colegio Superior de Señoritas), comprendiendo el peligro del asunto, protestaron ante el Congreso; al que plantearon, de paso, la tesis de la nacionalización del servicio inalámbrico internacional. Por fortuna, con la caída de la dictadura de los Tinoco, cayó también aquel leonino contrato.

Fachada de la casa del inalámbrico según el plano conservado en el Archivo Nacional. (Andrés Fernández para La Nación/Andrés Fernández para La Nación)

Arranca el inalámbrico

Para inicios de la década de 1920, los esfuerzos de Tristán habían dado fruto y existía comunicación inalámbrica entre el Liceo de Costa Rica, la Escuela Normal, el Seminario Mayor y los periódicos Diario de Costa Rica, La Opinión y La Tribuna.

En vista de la trascendencia de esta tecnología para las comunicaciones del futuro, en abril de 1920 el gobierno de don Francisco Aguilar Barquero (1919–1920) declaró la telegrafía y la telefonía inalámbrica como servicios de utilidad pública que, por tanto, debían permanecer en manos del Estado costarricense.

Por su parte, la administración Acosta García (1920-1924), en busca de un servicio de comunicación nacional e internacional eficiente, firmó un contrato con los ingenieros Ricardo Pacheco Lara y José Joaquín Carranza. Resultado de esa gestión fueron las instalaciones construidas con ese fin, en Paraíso de Cartago.

No obstante, en octubre de ese mismo año, el gobierno mexicano presidido por el general Álvaro Obregón (1880-1928)​ donó al país el equipo necesario para instalar otra estación inalámbrica. Así, en junio del año siguiente, la Dirección General de Telégrafos nombró una comisión que, encabezada por José Fidel Tristán, debía determinar el sitio donde instalar la estación. Pero no fue sino en setiembre de 1923 que se eligió el Llano de la Sabana para ello.

Según el historiador Carlos Manuel Zamora, “el sitio preciso que se escogió para la construcción del edificio de la Estación Inalámbrica de La Sabana [fue el] costado noreste del Estadio Nacional; dando a la calle interna que conducía a Escazú y que se hallaba pavimentada” (La Sabana. Un parque con historia).

Por esa razón, como anotó el Diario de Costa Rica el 9 de setiembre: “Se ha señalado el día quince del corriente, aniversario de nuestra Independencia, para inaugurar solemnemente y colocar la piedra fundamental de la estación inalámbrica obsequiada por el Gobierno de México y que será colocada en La Sabana. Esa estación será denominada ‘Radio México’ y será la más potente del país” (El quince se colocará la primera piedra de Radio México).

En paralelo, se anunció que el señor Agustín Sagot, subdirector general de Telégrafos, había logrado la aprobación del Gobierno para que, anexa a la estación del inalámbrico, se abriera una oficina telegráfica y postal. Mientras tanto, en los Talleres de Obras Públicas se elaboraban las torres necesarias, de acuerdo con las especificaciones técnicas brindadas por los ingenieros mexicanos Reuthe y Sánchez, venidos expresamente para ello.

Una casona criolla

También en setiembre, el ingeniero Fernando Cabezas, director general de Obras Públicas, otorgó las obras del edificio al constructor italiano Fernando Doninelli Pozzi (1883–1963), quien presentó la oferta más ventajosa por la cifra de ¢26.500. Los trabajos deberían estar listos el 1.º de febrero de 1924.

Se trataba de construir un pequeño edificio de planta cuadrada, de aproximadamente 14,5 metros por lado, rodeado por un corredor de 1,5 metros de ancho por tres de sus fachadas y otro de 3 metros hacia el frente. Tan elemental volumetría, así como aquel corredor volado, le brindarían a tal casona un aspecto criollo; es decir, uno que recordaría a las viejas casas de adobes.

Reforzando tal apariencia, la cubierta de techo sería de teja y el corredor estaría rodeado por una baranda de madera. Los detalles de los marcos de puertas y ventanas, así como los del zócalo y las columnas (al menos en plano), serían más bien de carácter victoriano; lo mismo sucedería con el techo, donde un pináculo culminaría la cubierta de cuatro aguas, cada una con su buhardilla para brindarle luz al interior.

La construcción se realizó en bahareque, aunque en este caso recubierto de concreto y no de barro, pero igual sobre una estructura de madera de cenízaro; mientras que los marcos de puertas y ventanas serían de cedro amargo, y los cielos de tablilla de pochote. La mayoría de los pisos serían de baldosa hidráulica, pues las habitaciones de la oficina y el cuarto receptor serían de madera.

Sin embargo, poco antes de su conclusión, en marzo de 1924, la futura estación ya enfrentaba la oposición del vecindario, que objetaba su ubicación en La Sabana y pedía abiertamente su demolición. Con todo, en abril del mismo año, se abrieron las plazas de telegrafista, radiografista y administrador de correos que se harían cargo del local.

Mas, cuando todo estuvo listo para su funcionamiento, la oposición aquella contaba con dos sectores definidos: los que deseaban el llano para el ocio urbano y los que lo querían para la aviación… por lo que a ambos grupos les estorbaba la instalación. Por esa razón, la casona brindó por poco tiempo los servicios para los que había sido diseñada.

La estación del telégrafo solo estuvo ahí hasta 1936, y luego pasó a ser, sucesivamente, parte de las instalaciones del aeropuerto (1940-1955), casa del guarda del Estadio Nacional, oficinas de los Boy Scout durante 15 años, y hasta una bodega… para finalmente caer en abandono; estado en el que hoy se encuentra, pese a su centenaria historia, su valor arquitectónico y el potencial urbano que le brinda su privilegiada ubicación.