Áncora

Jürgen Habermas y la idea que transformó el debate público en la política contemporánea

¿Cuál es el legado del pensador alemán en la filosofía y la política contemporáneas? Repasamos brevemente el trabajo de Habermas.

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Por Fernando Chaves Espinach
La obra de Jürgen Habermas se tradujo ampliamente al español.
La obra de Jürgen Habermas se tradujo ampliamente al español. (Florian Beier/The Holberg Prize)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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