Áncora

Jürgen Habermas, uno de los grandes pensadores del siglo XX, falleció a los 96 años

Democracia y comunicación, la ‘esfera pública’, la razón y sus desvíos: el trabajo del filósofo y sociólogo Jürgen Habermas tocó amplios temas y se difundió en muchos idiomas.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
El filósofo alemán Jürgen Habermas en una conferencia en Múnich, en el 2008.
El filósofo alemán Jürgen Habermas en una conferencia en Múnich, en el 2008. (Wolfram Huke/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
literaturafilosofíacomunicaciónJürgen HabermasdemocraciaAlemania
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.