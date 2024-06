Juan Bustos Golobio dejó el retiro para festejar entre lágrimas un título especial

Juan Gabriel Bustos Golobio no pudo contener las lágrimas al terminar el compromiso, mientras sus compañeros y aficionados del Upala FC celebraban el triunfo 2-0 ante Rosario de Naranjo. Con ello lograron el título nacional de Linafa y su boleto a la Liga de Ascenso para la próxima temporada.

El exvolante del Deportivo Saprissa caminó por la cancha de la localidad de Cartagena, como lo hizo muchas veces de niño, pues allí se inició en el fútbol. Juan Gabriel abrazó a sus compañeros mientras recordaba a su madre, Bibiana Golobio, quien falleció cuando él apenas tenía 14 años.

A los 48 minutos, Juan Gabriel abrió el camino de la victoria para su equipo al marcar tras un rechazo del meta de Rosario, José Cruz. Posteriormente, al minuto 80, Bustos Golobio cobró un tiro de esquina y el balón llegó a los pies de Gerarld Jiménez, quien consolidó la victoria de la Zona Norte de nuestro país. En el juego de ida el compromiso había finalizado 0-0.

“La verdad, siento una gran felicidad. Es importante ganar este campeonato. Significa mucho para mí porque no quería nada con el fútbol. Pero con el equipo de Upala volví a renacer. No podía entrenar por la distancia, pero el equipo me ayudó. Ahora voy a prepararme mejor, a entrenar más fuerte porque quiero que este equipo suba a Primera División”, comentó Bustos Golobio en entrevista a TD+.

En septiembre de 2021, Juan Gabriel había decidido dejar el fútbol para dedicarse a sus negocios y su academia de fútbol, después de su paso por Saprissa, Herediano, Cartaginés, San Carlos, Sporting y un breve período por Guanacasteca en la Liga de Ascenso, antes de colgar sus botines.

“De las cosas malas no me quiero acordar porque me pongo a llorar. En el primer partido de la final del Torneo Clausura fallé un penal y la pasé muy mal. Pero hoy me sentía bastante fuerte, tenía la mente fuerte. En el partido anterior me había lesionado y pensé que no iba a jugar más. Pero se aplazó la final y pude recuperarme, gracias a mi mamá que siempre me acompaña”, añadió Bustos Golobio.

Juan Gabriel Bustos espera volver a Primera División con Upala

El futbolista comentó que su campeonato con Upala es muy significativo, por el esfuerzo que hizo el grupo al viajar 160 kilómetros desde Upala hasta Cartagena para que él pudiera entrenar con el plantel del técnico y presidente del equipo, Giovanni Torres.

Juan Gabriel Bustos Golobio ha ganado siete campeonatos, de los cuales cinco fueron con Saprissa y uno con Herediano en la máxima categoría. Pero celebrar su séptima corona con Upala y con su gente no tiene comparación.

“La vida y el fútbol son un constante aprendizaje. Me gustaría seguir en el equipo y ascender a la Primera División. Sin embargo, es complicado por mi trabajo, mis negocios y porque vivo acá en Cartagena. Hoy estoy demasiado feliz y en estas instancias quiero agradecer a mi familia y a mi madre que está conmigo desde el cielo”, manifestó.

De acuerdo al periodista Kendall Rojas, de la página especializada Ascenso Total, Upala FC será el equipo número 25 de la provincia de Alajuela en participar en la Liga de Ascenso y el primero de este cantón.

Los upaleños tienen nueve años de existencia en Linafa y llegaron a su primera final nacional, logrando el cupo a la Liga de Ascenso en la próxima campaña, donde sustituirán a Puerto Golfito. Actualmente, la institución construye un estadio para jugar sus partidos en el próximo campeonato.