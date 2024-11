Historia de una ópera tripartita, un rey italiano y un compositor mágico

Justo después del exitoso estreno de la Tosca, el maestro Puccini había concebido la idea de una ópera tripartita, probablemente diseñada sobre la división —igualmente tripartita— de la dantesca Divina Commedia. Acaso pretendió reproducir la forma cíclica de Les Contes d’Hoffmann, con la que Offenbach había alcanzado la fama que sus operetas no le prodigaran en vida. En todo caso, la idea de una obra de tal naturaleza no es necesariamente pucciniana, en oposición a la polaridad de un teatro musical que le pertenece con exclusividad. A tal identidad, el compositor agregó la idea de una unidad que fuese trágica, lírica y burlesca a la vez, aunque sus partes no se influenciaran entre sí.

