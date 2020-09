El paisaje poético costarricense está cambiando al ritmo en el que esta Generación Crisálida aletea. No están interesados en encasillarse como trascendentalistas, exterioristas, intimistas, conversacionales, simbólicos, abstractos; solo asumen la poesía como una experiencia diaria, real, directa. Para ellos la poesía es como el pan de cada día o el clima: está ahí y la viven, la sienten, la expresan. La poesía es su fuerza y su herramienta. No son contraculturales porque no tienen muro. Que sean “poetas costarricenses” es solo un detalle geográfico, porque en realidad su patio es el Universo. No sienten que están siguiendo “un destino” preestablecido, construyen día a día su destino poético y vivencial. Forman colectivos, no círculos, que es ya toda una declaración de acción. No les interesa la tradición, no tienen encima el peso de la “historia”, son jóvenes no solo porque lo marca su documento, lo son por entender su edad como la energía para crear y evolucionar.