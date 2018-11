–Trabajo muy rápido, entonces parece que trabajo mucho, pero no es tanto. Estoy preparando una exposición aquí en Oaxaca. Trabajo muchas cosas y no las termino; entonces, me sale una exposición y me apresuro a concluirlas. Estoy terminando algunas cosas pendiente y que pensaba que iban a darme muchas posibilidades de hacer algo nuevo. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo obras que tienen que ver con peines y pelos. Esto nace porque este artista alemán que me gusta mucho, Alberto Durero, dejó un poco de pelo a su alumno favorito; ese cabello se conserva. Él se retrató con muchos cabellos. Aquello fue como pasarle la estafeta para que siguiera el camino. Yo empecé a hacer eso pensando en Durero y en su alumno; compré peines, los pegué en un cartón, usé pelos de pelucas, hice dibujos de pelos…