Exposición retrospectiva de Isidro Con Wong abre sus puertas al público en Escazú Village

La galería Matiz inauguró una exposición retrospectiva dedicada al artista costarricense Isidro Con Wong, una muestra que reúne obras representativas de las diferentes etapas de su trayectoria y que busca acercar al público a su legado dentro de las artes visuales nacionales.

La exposición se presenta en Escazú Village y estará abierta al público de forma totalmente gratuita, de lunes a sábado, en horario de 11 a.m. a 6 p.m. Los visitantes podrán recorrer una selección de piezas que reflejan la evolución artística del creador a lo largo de los años.

Además de la exhibición, la iniciativa contempla visitas guiadas dirigidas a estudiantes, coleccionistas, investigadores y seguidores del arte nacional. Estas actividades tienen como propósito profundizar en los aspectos conceptuales y estéticos de la obra de Con Wong, así como promover un mayor conocimiento de su aporte a la cultura costarricense.

Los organizadores señalaron que la retrospectiva busca no solo destacar la producción artística del autor, sino también generar espacios de reflexión sobre el papel del arte en la construcción de la identidad cultural del país.

Ademas, las visitas guiadas pueden coordinarse directamente con la galería.