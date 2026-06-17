Áncora

Exposición retrospectiva de Isidro Con Wong abre sus puertas al público en Escazú Village

La muestra gratuita, organizada por Galería Matiz, ofrece un recorrido por las distintas etapas creativas de uno de los artistas más reconocidos del país.

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Por Sebastián Araya Delgado
Pintura de Isidro Con Wong. Imagen utilizada con fines ilustrativos.
Pintura de Isidro Con Wong. Imagen utilizada con fines ilustrativos. (Isidro Con Wong/Galeria Matiz)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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