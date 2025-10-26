Isidro Con Wong es declarado Hijo Predilecto de San José a un año de su fallecimiento

Isidro Con Wong, ahora declarado Hijo Predilecto de San José, se mantuvo activo en el arte hasta su fallecimiento, a los 93 años.

El Concejo Municipal de San José nombró al destacado artista plástico Isidro Con Wong como Hijo Predilecto del Cantón Central de San José. Este reconocimiento se dio como homenaje póstumo, a un año del fallecimiento del pintor.

La designación quedó en firme durante la sesión extraordinaria solemne número 39 del Concejo, llevada a cabo el pasado 20 de octubre. Isidro Con, hijo del artista, fue el encargado de recibir el título en nombre de su padre.

“Con este reconocimiento, el Concejo Municipal honra su legado artístico y humano, que continúa inspirando a generaciones y enriquece la identidad cultural de San José y de toda Costa Rica”, reseñó el órgano municipal en redes sociales.

Don Isidro nació en Puntarenas en 1931 y falleció el 1.° de setiembre del 2024. Fue uno de los mayores exponentes de la pintura y escultura en Costa Rica, siendo distinguido con el Gran Premio Internacional de Montecarlo en 1988.

Fue hijo de una pareja originaria de China y durante sus primeros años se trasladó a este país asiático para realizar sus estudios. Tras estudiar en suelo chino, regresó a Costa Rica, donde se estableció en la provincia puntarenense durante muchos años.

Isidro Con, hijo de Isidro Con Wong, recibió el homenaje en representación de su padre fallecido. (Facebook Municipalidad de San José)

Además del arte, Isidro se dedicó a la agricultura, la pesca y la ganadería en Paquera y el Golfo de Nicoya. Desde los 40 años ejerció profesionalmente el arte y expuso su obra en países como Estados Unidos, Francia, Italia, España, Japón, Taiwán, Panamá, Colombia y Venezuela.

Sus primeras exposiciones individuales fueron en 1979 y de manera colectiva desde 1981. Entre estas se destacan sus seis participaciones consecutivas en el Grand Prix Internacional de Arte Contemporáneo de Montecarlo, en Mónaco.

Recibió varias distinciones internacionales como el Honor Princesa Carolina de Monte Carlo y también fue reconocido como miembro de honor de la Academia Europea de Ciencias y Letras de Niza, Francia. A nivel local. Además, fue declarado Ciudadano de Honor por la Asamblea Legislativa en 2021.