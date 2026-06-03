Áncora

Exposición ‘Mapas imposibles’ reunirá en San José una muestra de arte contemporáneo guatemalteco

La exposición reúne artes visuales, cine, poesía, arte sonoro y ensayo en un diálogo que toma el pulso de la Guatemala actual.

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Por Sebastián Araya Delgado
La foto de Andrés Rodríguez pertenece a su video performance e instalación con moto "Fin de la Ilusión" (2025).
La foto de Andrés Rodríguez pertenece a su video performance e instalación con moto "Fin de la Ilusión" (2025). (Andrés Rodríguez/Artes Visuales CC Costa Rica)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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