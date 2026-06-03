Exposición ‘Mapas imposibles’ reunirá en San José una muestra de arte contemporáneo guatemalteco

La foto de Andrés Rodríguez pertenece a su video performance e instalación con moto "Fin de la Ilusión" (2025).

El Centro Cultural de España en San José inaugurará el viernes 5 de junio la exposición colectiva Mapas imposibles, una muestra dedicada a la producción artística contemporánea de Guatemala que reunirá propuestas de artes visuales, cine, poesía, arte sonoro y ensayo.

La exposición estará abierta al público hasta el 1.º de agosto de 2026 en el Centro Cultural de España, en barrio Escalante, San José, y busca ofrecer una mirada amplia sobre las prácticas artísticas que emergen en Centroamérica.

La curaduría estuvo a cargo de Gabriel Rodríguez Pellecer, quien plantea que el eje central de la muestra “no responde a una temática específica, sino a las condiciones de producción que atraviesan a los artistas participantes”.

Según el curador, las limitaciones materiales y económicas lejos de restringir la creación, se convierten en un motor que impulsa nuevas formas de experimentación y expresión.

De acuerdo con el curador, la propuesta toma como referencia “la idea de contemporaneidad desarrollada por el filósofo italiano Giorgio Agamben, entendida como la capacidad de observar las zonas menos visibles de una época: sus grietas, contradicciones y espacios de encuentro”.

Mapas imposibles también ofrece, por medio de la selección de obras, una aproximación al contexto social y político de Guatemala.

La muestra reúne a artistas visuales, poetas, músicos, cineastas y creadores multidisciplinarios cuyos trabajos dialogan entre sí y desdibujan las fronteras tradicionales entre disciplinas. Entre las propuestas presentes se encuentran proyectos que combinan poesía y fotografía, exploraciones de videoarte, prácticas vinculadas al tatuaje trasladadas a otros soportes, experiencias editoriales y acciones performáticas.

Más que ofrecer respuestas, la exposición “plantea interrogantes sobre la posibilidad de sostener una práctica artística en entornos donde el reconocimiento institucional y las oportunidades para los creadores suelen ser limitados”. En palabras de su curador, las obras reunidas funcionan como “gritos que buscan encontrar múltiples ecos”.

La inauguración de Mapas imposibles se realizará el viernes 5 de junio y la entrada será gratuita durante todo el periodo de exhibición.