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Esta es la segunda escultura más cara de la historia: Vea por qué alcanzó más de $100 millones

Antes de esta venta, las tres esculturas más caras de la historia eran todas obras del suizo Giacometti.

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Por AFP
Edward Steichen: Retrato de Constantin Brâncuși (1876-1957), tomado en el taller de Brâncuși en Voulangis, Seine-et-Marne, Francia, en 1922.
Edward Steichen: Retrato de Constantin Brâncuși (1876-1957), tomado en el taller de Brâncuși en Voulangis, Seine-et-Marne, Francia, en 1922. (Edward Steichen/Wikimedia Commons)







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