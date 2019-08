Las acciones de Érase una vez en... Hollywood ocurren en 1969. Ese año se estrenó Butch Cassidy and the Sundance Kid, un nostálgico y divertido western que está protagonizada por las estrellas masculinas del momento: Robert Redford y Paul Newman. Los vínculos entre los personajes de Redford y Newman y Pitt y DiCaprio son abundantes y complejos. Hay quienes producen un cine radicalmente cinéfilo porque intuyen que no hay vida después del cine.