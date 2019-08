En la meca del cine se gana o se pierde, nunca se empata; por lo que a veces es imperativo arriesgarlo todo por la victoria. Vea Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time... in Hollywood, 2019) y compruébelo, pero sobre todo vaya al cine y siéntase en la libertad de emocionarse únicamente por esto: ¡Tarantino ha vuelto y con todo!.