Todavía no sé cómo explicar la película porque es muy nueva y ha cambiado mucho en sus motivaciones. Esta vez me pasó que tenía muy presente la sensación de ser padre y el pensamiento de que tal vez no vería qué iba a pasar con mis hijos en el futuro. Ver cómo crecen los niños y cómo se van perdiendo ciertos momentos me producía una ansiedad muy fuerte.