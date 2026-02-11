Áncora

En este sitio nació el movimiento moderno por los derechos LGBTQ; ahora, el gobierno de Trump retira la bandera arcoíris

El Stonewall Inn es un sitio patrimonial por su importancia para los derechos civiles en Estados Unidos. El gobierno ordenó retirar la bandera del movimiento y cientos protestan.

Por AFP
Stonewall Inn en 2014, Bar emblemático de Greenwich Village, escenario de los disturbios de 1969 que impulsaron el movimiento moderno por los derechos LGBTQ+.
Stonewall Inn en 2014, Bar emblemático de Greenwich Village, escenario de los disturbios de 1969 que impulsaron el movimiento moderno por los derechos LGBTQ+. (Another Believer/Wikimedia Commons)







