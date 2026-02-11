En este sitio nació el movimiento moderno por los derechos LGBTQ; ahora, el gobierno de Trump retira la bandera arcoíris

Stonewall Inn en 2014, Bar emblemático de Greenwich Village, escenario de los disturbios de 1969 que impulsaron el movimiento moderno por los derechos LGBTQ+.

Nueva York, Estados Unidos. La retirada de una bandera arcoíris del sitio patrimonial más destacado en Estados Unidos para la comunidad LGBTQ, Stonwall Inn, debido a normas adoptadas por el gobierno de Donald Trump, provocó el martes indignación y una ruidosa protesta.

La bandera arcoíris, asociada a la comunidad LGTBQ, fue retirada del Monumento Nacional de Stonewall en Nueva York después de un memorando del 21 de enero de la Administración Nacional de Parques, el organismo federal responsable del sitio patrimonial.

Este documento prohíbe el despliegue de emblemas diferentes a la bandera nacional de Estados Unidos y enseñas del Departamento del Interior, con pocas excepciones.

Un centenar de manifestantes, muchos envueltos en banderas del colectivo LGBTQ, se reunieron el martes en un parque frente a Stonewall, en el centro de Manhattan, y los asistentes denunciaron la medida como “una bofetada en la cara” para la comunidad.

El alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, se dijo “indignado” por la decisión del gobierno del presidente republicano Donald Trump.

“Nueva York es la cuna del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+ y ningún acto de borrado podrá cambiar o silenciar esa historia”, escribió en X.

El sitio patrimonial de Stonewall conmemora los disturbios del mismo nombre que tuvieron lugar en 1969 tras una redada policial en el Stonewall Inn, un bar gay del barrio neoyorquino Greenwich Village.

Los enfrentamientos, que duraron seis días, se consideran un acontecimiento fundacional del movimiento por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos, que más tarde se extendió a las personas transgénero y no binarias.

Trump critica regularmente a las personas transgénero y lo que denominó “extremismo ideológico de género” durante la campaña electoral.

Días después de volver al cargo firmó un decreto en el que se declaraban solo dos géneros oficiales en Estados Unidos: masculino y femenino.

Un mes más tarde, el Servicio de Parques Nacionales eliminó las referencias a las personas transgénero y queer del sitio web del monumento, y otros departamentos gubernamentales llevaron a cabo purgas similares.

El martes la zona que rodea el monumento de Stonewall estaba adornada con numerosas banderas LGBTQ de colores vivos.