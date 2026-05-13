Áncora

En 1926, el cine estaba por cambiar para siempre con el sonido: Estas 10 películas muestran cuán lejos había llegado el arte

En 1927, el cine con sonido sincronizado se empezaría a imponer. Aquí puede ver gratis 10 películas que muestran cuán lejos había llegado el cine hasta entonces.

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Por Fernando Chaves Espinach
Buster Keaton en 'The General', una de sus grandes películas, lanzada en 1926.
Buster Keaton en 'The General', una de sus grandes películas, lanzada en 1926. (Kino International/IMDB)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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