Emilia Prieto y el nudo de Salomón

Emilia Prieto Tugores, destacada mujer costarricense, nació en 1902 y falleció en 1986. Realizó una gran labor y dejó una profunda y valiosa huella en la historia y cultura costarricense. Fue educadora, activista política, grabadora, pintora, cantautora e investigadora de la cultura popular costarricense.

No es nuestro propósito ahondar en su biografía y obras, pues esto ha sido tratado en detalle y con propiedad en diversas fuentes, pero es oportuno mencionar al menos estas: Emilia Prieto (de su sitio web oficial www.emiliaprieto.org); Escritos y Grabados (compendio de varios ensayos publicados en el Repertorio Americano, La Nación y Libertad, 1932-1974); Romanzas Ticomeseteñas, libro dedicado a la canción tradicional costarricense (editado por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1978, con segunda edición de la Editorial Pablo Présbere, 1986); ¿Por qué ticos? (EUNED, 1981), publicación con entrevistas y cartas; Mi pueblo (Editorial UCR, 2000, compendio de textos relacionados al folclore y al pueblo costarricense); la publicación editada por Virginia Pérez Ratton titulada Tres Mujeres, tres memorias: Margarita Azurdia, Emilia Prieto, Rosa Mena Valenzuela (TEOR/éTica, 2009); y Selección de ensayos 1930-1975 (Editorial UCR, 2016).

Emilia Prieto sobresalió en el grabado en madera (xilografía), produciendo obras con gran sentido crítico y polémico, lo cual también reflejó en sus pinturas y escritos. Difundió su obra gráfica principalmente en la revista Repertorio Americano, entre 1936 y 1955, construyendo un conjunto de xilografías que proporciona la clara visión que tenía de la sociedad, tratando una variedad de temas sociales relevantes que se plasman en los títulos de los grabados, tales como: Mujer-cuerpo, Explotación de la mujer por el hombre, Parábola del privilegio y Casa hipotecada, entre otros.

Más de 300 xilografías y dibujos se exhibieron en una exposición retrospectiva y póstuma, realizada en 2004 en el Museo de Arte Costarricense (MAC), titulada Las Peras del Olmo. Obra gráfica de Emilia Prieto, bajo la curaduría de las artistas Sila Chanto y Carolina Córdoba. En el brochure de esta exposición se afirma: “Su lenguaje integra una particular síntesis formal, una inteligente y refinada actitud crítica, cargada de humor y de ironía, resignificando los lugares comunes culturales, ahí mismo, donde otros colaboran con edificar el imaginario sobre la identidad, a través de la visión complacida de la historia”.

Cecilia Amighetti Prieto, hija de Emilia Prieto, en una entrevista de 2004 que le hizo Mauricio Lizama Oliger, expresó: “Mamá era una persona sumamente crítica en la cuestión de la pintura y el grabado (...). Mamá creía que el arte tenía que provocar en las personas una reacción pensante, una reacción filosófica“.

Nudo de Salomón en mosaico romano antiguo en Aquilela, Italia. (Wikicommons/Cortesía)

Dentro de su gran cantidad de xilografías, hay una que, aparentemente, se aparta de temas sociales explícitos. Esta obra, titulada Acertijo, fue publicada en 1937 en Repertorio Americano y acompaña su artículo titulado Fórmula estéril”. También fue exhibida en la exposición titulada Emilia Prieto: sin claudicaciones, realizada en el MAC en 2021, y tiene escrito con puño y letra de Prieto el título de “Acertijo”.

Es interesante hacer notar que en este grabado se plasma un símbolo utilizado por diferentes culturas en el mundo y que se conoce como el nudo de Salomón (Solomon’s knot), aunque también se le menciona con otros nombres, siendo uno de ellos “nudo celta”. El nudo de Salomón está formado por dos lazos cerrados que se entrelazan doblemente de manera intercalada. Realmente, es un eslabón y no tiene relación alguna con la definición de nudo en la teoría matemática de los nudos.

El nudo de Salomón es, a la vez, un motivo utilizado por diferentes culturas y en diferentes contextos, incluyendo arte, arquitectura, joyería y objetos ceremoniales. Simboliza eternidad e inmortalidad (debido a que no tiene ni principio ni final visibles) y se asocia al ciclo de las estaciones y las cosechas que se repite sin principio ni final. También se asocia a la idea de un sello de los canteros italianos medievales, ya que lo usaban como firma de sus trabajos; para los celtas, significaba amor infinito y fe.

Además, ha sido usado en mosaicos romanos donde también se conoce como “nudo guilloché” o “nudo dúplex”, en iglesias antiguas, en relieves en algunos sitios y en sinagogas tempranas. En África Occidental, ha sido usado por la gente hausa y es un símbolo real de la gente yoruba de Nigeria, apareciendo en diversos objetos.

Múltiples nudos de Salomón en un mosaico en la Iglesia de la Natividad, Belén. (Wikicommons/Cortesía)

En el Medio Oriente, el nudo aparece en sitios islámicos históricos. Popularmente, se ha asociado con las ideas de protección, amor, eternidad, amistad, sabiduría y poder. En ciencia, algunas versiones de las esquematizaciones convencionales de un átomo (electrones orbitando un núcleo) se pueden considerar variaciones del nudo de Salomón.

Una amplia y bien ilustrada información sobre el nudo de Salomón se puede encontrar en el libro de Lois Rose Rose Seeing Solomon’s Knot (publicado por Lois Rose Rose, Los Angeles, 2005), que reproduce un gran número de imágenes del símbolo que se encuentran en amuletos, cuentas, libros, cerámicas, joyas, mosaicos y textiles.

El símbolo se ha asociado con el rey Salomón más por leyenda, debido a que esa configuración se expresaba a veces, en latín, como sigillum Salomonis, que literalmente significa “sello de Salomón”, y a la reputación del monarca bíblico Salomón de ser sabio y de tener poderes especiales, según algunas leyendas. Debido a posibles malentendidos se prefirió usar “nudo” en lugar de “sello”, pues el último término se refiere, algunas veces, a una estrella de David o a un pentagrama.

En Costa Rica, el nudo de Salomón apareció en el diseño de una carreta cuyo autor es actualmente desconocido, la cual formó parte de una exposición y desfile de carretas decoradas organizada por Emilia Prieto tras la petición del Lic. Teodoro Picado, que se celebró del 15 al 30 de setiembre de 1935.

Emilia Prieto cuenta en su libro Mi pueblo que su interés por la carreta se remite a 1928, cuando encuentra en una calle al norte de la provincia de Heredia una tabla con fondo bermellón –con un diseño llamativo a colores– propio de las decoraciones de las carretas. Hacia 1932, Prieto imparte un curso de dibujo en la Escuela Normal de Heredia, en el cual alienta a sus alumnos a reproducir este arte popular por medio de copias que realizaban en el Mercado de Heredia.

En 1933, Prieto publicó un artículo sobre el tema titulado Arte popular (Repertorio Americano, 19 de agosto de 1933). Ya en 1935 se realiza la exposición y desfile de carretas decoradas, que contó con ejemplos de carretas decoradas de uso diario que llegaron de numerosos talleres de diferentes partes del país y que tenían entre las peticiones para concursar contar con diseños originales y no repetidos.

Merece la pena detallar que el comité organizador realizó su labor de manera ad honórem, y contó entre sus participantes con la colaboración del artista y licenciado en ciencias económicas y sociales Gilbert Laporte, así como los Inspectores Escolares de las provincias de San José, Cartago, Alajuela, Heredia.

Muy posiblemente la xilografía de Emilia Prieto Acertijo, circa 1937, se basó en el diseño de carreta de autor desconocido de 1935, que estuvo presente en la exhibición realizada. Se ignora si quien realizó ese diseño de carreta y Emilia Prieto conocían el significado del nudo de Salomón. Esto, porque el artículo de Prieto titulado Fórmula estéril, acompañado con su xilografía Acertijo, se refería más a prácticas viciosas de fórmulas estériles en que caen individuos y organizaciones, refugiándose en la ley del menor esfuerzo, y no al significado del nudo de Salomón.

Sin embargo, es interesante el uso de su xilografía como ilustración de su argumento cuando expresa: “Quien para o detiene retrocede. Y están condenados a inevitable regresión los individuos e instituciones privadas o políticas, religiosas o científicas que se duerman en sus propios laureles, creyendo que hallarán salvación en esa rutina consagrada pero sin espíritu que para el sagaz y avisado no tiene -en el fondo otro valor- que el de un pueril acertijo”.

También, es posible que Emilia Prieto, como amante de la cultura universal, conociera el significado del símbolo del nudo de Salomón y que la asociación de éste con sus ideas y valores, la indujeran a plasmarlo en ese bello y sugerente grabado.