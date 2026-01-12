Áncora

Emilia Prieto y el nudo de Salomón

Una mirada cercana a un motivo en la obra de Emilia Prieto.

EscucharEscuchar
Por Walter Fernnández-Rojas y Luis Miguel Morales Aguilar
Emilia Prieto. Acertijo, xilografía, circa 1937.
Emilia Prieto. Acertijo, xilografía, circa 1937. Esta obra fue publicada en 1937 en Repertorio Americano (Tomo XXXIV, número 11, Año XIX – N o 819, p. 163, sábado 18 de setiembre de 1937). (Luis Miguel Morales Aguilar/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Emilia PrietoEl nudo de SalomónArte costarricense

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.