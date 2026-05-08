Elena y la Orquesta Lunar celebra 10 años en una finca en Coronado: Así puede asistir al concierto

Elena y la Orquesta Lunar celebra 10 años con el espectáculo 'Menguante'.

La agrupación costarricense Elena y la Orquesta Lunar celebrará sus 10 años de trayectoria con Menguante, un espectáculo que puede conocer en Coronado este domingo 10 de mayo y que viajará al norte de Argentina este año.

El proyecto, concebido como una celebración de aniversario y también como una consolidación artística, incluye presentaciones en Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Será la segunda visita a Argentina de la agrupación.

“Menguante representa una etapa de maduración y, así como en la agricultura, un tiempo de cosecha”, explicó el grupo en un comunicado. La propuesta busca resumir una década de trabajo colectivo y crecimiento artístico “sin pausa, pero sin prisa”.

El repertorio del espectáculo combinará material reciente con canciones de Viaje etéreo, la primera producción discográfica de la banda, que no interpretaban en vivo desde hace varios años. Entre las piezas que regresarán al escenario figuran Azules tiempos, Entrega y Tímida piel.

En lo que va del año, la gira ha pasado por Moravia, el Festival Transitarte en San José y Palmares. Antes de viajar a Argentina, el grupo ofrecerá un concierto de despedida en Finca Biamonte, en Coronado.

La presentación será el domingo 10 de mayo a las 4 p. m., junto a La Voz Nativa.

La propuesta escénica de Menguante mantiene el carácter ritual y acústico que ha distinguido a la agrupación, integrando elementos de música de cámara, folk latinoamericano y exploraciones sonoras de todo tipo.

El proyecto está integrado por Elena Zúñiga —compositora, chelista, cantante e intérprete de cuatro venezolano— junto a Gerardo Mora, Fabián Arroyo, Maristela Jiménez, Sabah Halabi y Allan Chinchilla. El equipo también incluye a Nayubel Montero en producción logística y Luis Blanco en sonido.

Las entradas están disponibles mediante la plataforma Passline.