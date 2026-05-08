Áncora

Elena y la Orquesta Lunar celebra 10 años en una finca en Coronado: Así puede asistir al concierto

Para celebrar su primera década, el proyecto musical presenta el espectáculo ‘Menguante’ en Coronado y en el norte argentino.

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Por Fernando Chaves Espinach
Elena y la Orquesta Lunar celebra 10 años con el espectáculo 'Menguante'.
Elena y la Orquesta Lunar celebra 10 años con el espectáculo 'Menguante'. (Roberto Peralta Leiva/Cortesía de Elena y la Orquesta Lunar)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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