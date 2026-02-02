El Vaticano limpia el ‘Juicio Final’: ¿Cómo afectará la restauración el proceso para visitarlo?

Roma, Italia. Tres décadas después de su última restauración, comenzó una profunda limpieza del Juicio final de Miguel Angel, el espectacular fresco del maestro italiano en la Capilla Sixtina, anunció el lunes el Vaticano.

Se están colocando andamios frente a la obra de 180 metros cuadrados, pintado entre 1536 y 1541, cuando el proyecto inicial planteaba una duración de tres meses.

Durante años expertos han limpiado y realizado trabajos de conservación de la Capilla sixtina durante la noche, pero el Juicio Final requiere un trabajo más intenso, señaló el Vaticano.

El jefe de la restauración Paolo Violini dijo que el fresco, centrado en la figura de Cristo, está cubierto “por una neblina blanquecina generalizada”.

Eso fue “causado por el depósito de micropartículas de substancias externas traídas por los movimientos del aire, lo que con el tiempo disminuyó los contrastes del chiaroscuro y uniformó los colores originales", señaló el comunicado del Vaticano.

Agregó que la limpieza “facilitará remover esos depósitos y por lo tanto recobrar la calidad cromática y luminosa buscada por Miguel Ángel, restaurando completamente la complejidad formal y expresiva de la obra”.

La capilla del siglo XV, localizada al interior del Palacio Apostólico, seguirá abierta durante los trabajos de restauración.

Además de ser un lugar de oración y turismo, la Capilla Sixtina es el lugar central del cónclave, la reunión secreta de los cardenales católicos para elegir al nuevo papa.