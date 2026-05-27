Áncora

El truco literario del nobel László Krasznahorkai que desafía las reglas de la escritura una vez más

El nobel László Krasznahorkai publica en español ‘Herscht 07769’, una monumental radiografía sobre el colapso europeo escrita en una sola frase continua.

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Por Fernando Chaves Espinach
(ARCHIVO) El escritor húngaro László Krasznahorkai, uno de los diez finalistas del Premio Man Booker Internacional 2015, posa para una fotografía en el Museo Victoria and Albert en Londres, el 19 de mayo de 2015. El húngaro László Krasznahorkai ganó el Premio Nobel de Literatura 2025, anunció la Academia Sueca el 9 de octubre de 2025. (Foto: Adrian DENNIS / AFP)
El escritor húngaro László Krasznahorkai en el Museo Victoria and Albert en Londres, el 19 de mayo de 2015. (ADRIAN DENNIS/AFP)







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Premio Nobel de LiteraturaliteraturaHungríaLászló Krasznahorkai
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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