El truco literario del nobel László Krasznahorkai que desafía las reglas de la escritura una vez más

El escritor húngaro László Krasznahorkai en el Museo Victoria and Albert en Londres, el 19 de mayo de 2015.

El Nobel László Krasznahorkai publica en español la monumental Herscht 07769

La obra del reciente Nobel de Literatura László Krasznahorkai acaba de sumar un nuevo título en español. La editorial Acantilado publicó Herscht 07769, una de las novelas más ambiciosas y comentadas del escritor húngaro, traducida por Adan Kovacsics, quien ha traído al castellano la mayor parte de su obra.

La aparición del libro llega pocos meses después de que Krasznahorkai recibiera el Premio Nobel de Literatura 2025, reconocimiento que consolidó internacionalmente a un autor considerado desde hace años una figura central de la narrativa europea contemporánea.

Su obra, célebre por las frases extensas, la densidad filosófica y una visión inquietante de la civilización moderna, ha sido asociada con cineastas como Béla Tarr, quien adaptó varias de sus novelas al cine, incluida Sátántangó.

Herscht 07769 continúa varias de las obsesiones del escritor: el colapso moral, la fragilidad del orden social y la sensación persistente de que algo está a punto de derrumbarse. La novela se sitúa en Kana, un pequeño pueblo de Turingia donde un grupo neonazi altera la vida cotidiana de la comunidad.

Portada de 'Herscht 07769', la novela más reciente del ganador del Nobel húngaro László Krasznahorkai, publicada en español por Acantilado. (Acantilado/Acantilado)

Allí vive Florian Herscht, un huérfano ingenuo y obsesivo que comienza a escribir cartas a la entonces canciller alemana Angela Merkel para advertirle sobre una inminente catástrofe universal.

La música de Johann Sebastian Bach aparece como una especie de refugio espiritual dentro de una narración atravesada por la paranoia, la violencia y el deterioro social. Todo ello desemboca en una historia donde también irrumpen misteriosos lobos en las afueras del bosque, reforzando la atmósfera casi apocalíptica de la novela, anuncia la editorial.

Uno de los rasgos más comentados del libro es su estructura formal: Krasznahorkai construye prácticamente toda la novela en una sola frase continua, sin puntos finales, en un flujo narrativo que busca transmitir caos, pensamiento y ansiedad.

La publicación en español también reafirma la relación de larga data entre Acantilado y el autor húngaro. La editorial ha publicado títulos fundamentales de su trayectoria, entre ellos Melancolía de la resistencia, Guerra y guerra y El barón Wenckheim vuelve a casa.

Más que una novela política en sentido convencional, Herscht 07769 elabora una radiografía del desconcierto contemporáneo: extremismos, miedo ambiental, aislamiento y una sensación de crisis permanente que atraviesa la vida cotidiana europea.