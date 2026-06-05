Áncora

El Palacio Arzobispal de Costa Rica: la historia del peligroso túnel secreto de 1961

¿Qué era ese “pasadizo secreto” bajo San José? Esta fue la trágica historia del túnel del Palacio Arzobispal y el misterio que rodeó su clausura.

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Por Andrés Fernández
La Curia Metropolitana y el Palacio Arzobispal, vistos desde el jardín sur de la Catedral, en la década de 1924. Fotografía de autor no determinado.
La Curia Metropolitana y el Palacio Arzobispal, vistos desde el jardín sur de la Catedral, en la década de 1924. Fotografía de autor no determinado. (Archivo/Cortesía de Andrés Fernández)







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