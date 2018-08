–Le voy a hacer una confesión. Empecé la novela de Mercader mucho antes de que apareciera El hombre que amaba a los perros. Cuando salió esa novela, iba por la mitad o dos tercios del primer borrador; un amigo me llamó de Nueva York, me dijo que le recordó El secreto encanto, lo cual no me preocupó mucho, y agregó que el tema central era Mercader; yo me petrifiqué, casi me muero. Le dije a mi esposo: ‘Rodolfo, se me cayó la novela’. Me preguntó por qué y le conté. Él, que no era muy atarantado, me dijo: ‘No hay temas, sino tratamientos; a vos qué te importa que Padura haya escrito eso; nunca lo va a hacer como vos’. Duré unos días muy golpeada; después, decidí que no la iba a leer; Rodolfo la leyó y me dijo: ‘no es lo mismo; estás en otra onda’. Me lo regalaron y allí lo tengo, con el papelito que me lo dieron y todo; no la he leído.