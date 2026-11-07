El cambio climático amenaza con borrar la memoria de las civilizaciones: ¿qué patrimonio podemos perder?

Una máscara de madera que permaneció enterrada durante siglos apareció entre el barro y los restos arrastrados por el mar. A su alrededor, cucharas, juguetes, herramientas de pesca y otros objetos quedaron dispersos a lo largo de la playa. Eran vestigios de una comunidad indígena que habitó Alaska hace más de 350 años.

La escena ocurrió en octubre de 2025, cuando el tifón Halong golpeó la costa de Quinhagak, en el suroeste de Alaska. La marejada y los fuertes vientos arrancaron unos 18 metros de litoral y destruyeron parte de Nunalleq, un asentamiento yup’ik que constituye uno de los registros más importantes sobre la vida de ese pueblo antes del contacto europeo.

Cerca de 1.000 objetos pudieron recuperarse después de la tormenta. Otros miles, posiblemente hasta 100.000, quedaron dispersos o desaparecieron.

“Cuando hay agujeros o alteraciones en el sitio, es como intentar leer un libro con páginas faltantes”, explicó a Associated Press el arqueólogo Rick Knecht, quien lleva 17 años investigando el lugar.

El tifón no sucedió por el cambio climático, pero este ciertamente lo empeora, como los demás fenómenos atmosféricos. Suma a la erosión costera y el deshielo del permafrost, procesos que ponen en peligro los testimonios materiales con los que las sociedades reconstruyen su pasado.

Equipo con apoyo de la Unesco en sitio arqueológico de Perú. (Unesco/UNESCO\HEF_Kuelap 2022)

Una alerta por El Niño

Un glaciar que retrocede puede revelar herramientas, restos humanos y objetos que permanecieron ocultos durante miles de años. Sin embargo, ese mismo deshielo puede destruirlos en cuestión de poco tiempo.

De la misma manera, una costa que pierde terreno ante el mar puede dejar al descubierto vestigios de asentamientos antiguos y, después, hacerlos desaparecer. Las sequías, los incendios y las inundaciones también amenazan edificios históricos, colecciones, archivos y lugares que conservan testimonios de la vida de generaciones anteriores.

El cambio climático representa así una amenaza que, más allá de la pérdida de monumentos o atractivos turísticos, pone en riesgo una parte de la memoria material de las civilizaciones y los conocimientos que las sociedades transmiten a través del tiempo.

La preocupación llevó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a impulsar una campaña internacional para preparar al sector cultural ante los efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027.

La iniciativa, denominada Culture x El Niño, busca fortalecer la protección de sitios arqueológicos, bienes del patrimonio natural y cultural, museos, bibliotecas, archivos y prácticas culturales de comunidades expuestas a desastres.

La organización anunció el programa el 11 de setiembre y actualizó su información el 5 de noviembre. Su estrategia contempla asistencia técnica, capacitación, evaluaciones de riesgo y recursos del Fondo de Emergencia para el Patrimonio. Para la primera fase, destinó $150.000 a medidas de preparación en países prioritarios, como Perú, Ecuador y Timor-Leste.

También ofrecen una exposición en línea llamada La cultura en el ojo del huracán.

Olas generadas por la tormenta tropical Rachel golpean el paseo marítimo y las viviendas en Long Beach, California, el 11 de octubre de 2026. (DAVID SWANSON/AFP)

¿Por qué está en peligro el patrimonio histórico?

El fenómeno de El Niño altera los patrones de lluvia, temperatura y tormentas en distintas regiones del planeta. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió en setiembre que el episodio de 2026 se intensificaría hasta alcanzar gran fuerza hacia finales de año y que sus efectos podrían prolongarse hasta bien entrado 2027.

Aunque las consecuencias serán distintas en cada país, la Unesco advierte que las sequías, los incendios forestales, las lluvias torrenciales, las inundaciones, los ciclones y los deslizamientos pueden deteriorar construcciones históricas, sitios arqueológicos, colecciones y paisajes culturales.

También pueden interrumpir prácticas tradicionales y afectar a las comunidades que resguardan el patrimonio vivo.

Ahora bien, los efectos de los cambios drásticos del clima son variados, como variado es el patrimonio cultural. Pensemos, por ejemplo, en cómo el aumento de las temperaturas y los cambios de humedad aceleran el deterioro de materiales como la piedra y la madera.

O pensemos en las lluvias intensas que pueden debilitar estructuras, provocar erosión y arrastrar sedimentos sobre sitios arqueológicos. En otros lugares, la sequía reduce la humedad del suelo y expone restos orgánicos a procesos de descomposición.

El arqueólogo Jørgen Hollesen, investigador del Museo Nacional de Dinamarca, explicó en una entrevista con la radio pública estadounidense NPR en agosto que “la preservación de los sitios y restos arqueológicos depende realmente de condiciones ambientales estables, tanto sobre el suelo como bajo él”.

El deshielo alteró la presión del suelo y provocó una deformación tectónica que está reduciendo el tamaño de Groenlandia. (Canva/Canva)

Hollesen ha estudiado especialmente los efectos del deshielo del permafrost en Groenlandia. Durante siglos, las capas de suelo congelado funcionaron como una especie de refrigerador natural que conservó huesos, madera, herramientas y otros materiales orgánicos. El aumento de las temperaturas está alterando esas condiciones y acelerando su degradación.

En un artículo publicado por la Unesco en julio de 2025, el investigador lo expresó así: “El cambio climático está revelando el pasado al mismo tiempo que lo destruye”.

El retroceso de las costas también puede provocar pérdidas irreversibles. Hollesen documentó el caso de un asentamiento prehistórico en Baile Sear, en las islas Hébridas Exteriores de Escocia, donde el litoral arenoso retrocedió hasta 50 metros durante una sola noche en 2005. El movimiento destruyó parte de las estructuras, expuso depósitos arqueológicos y dispersó materiales culturales sobre la playa.

Ante un evento dramático como El Niño, claro, los temores crecen.

¿Qué dicen las investigaciones científicas?

La preocupación de los organismos internacionales encuentra respaldo en estudios recientes.

Una investigación publicada en 2025 en la revista científica Communications Earth & Environment examinó los efectos del estrés climático sobre sitios culturales inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

El equipo utilizó información climática y proyecciones de distintos modelos para estudiar los riesgos asociados con el calor, la humedad y el deterioro de materiales de construcción.

El resultado fue significativo: el 80% de los sitios analizados experimenta alteraciones perjudiciales relacionadas con el calor y la humedad. Cerca del 19% enfrenta amenazas que superan los umbrales de deterioro considerados para materiales como la piedra y la madera.

Los investigadores también encontraron que un escenario de bajas emisiones podría evitar alrededor del 40% de los riesgos proyectados para los sitios expuestos a una degradación severa hacia finales de siglo.

Las antiguas estructuras de adobe del monasterio de Tabo, India, vulnerables al aumento de las precipitaciones. (Manish Pathak/Wikimedia Commons)

Otra investigación, publicada en mayo de 2026 en Journal of Cultural Heritage, examinó cuánto contribuyen las actividades humanas al aumento de fenómenos meteorológicos extremos en los sitios de patrimonio mundial.

Los investigadores utilizaron métodos de atribución climática para estudiar episodios de calor extremo, sequías y lluvias intensas.

Su análisis determinó que las actividades humanas aumentaron, en promedio, en 46 días anuales la exposición a temperaturas extremas de los sitios de patrimonio mundial. El estudio también identificó una mayor contribución humana al calor extremo en los sitios ubicados en países de menores ingresos, donde las capacidades de adaptación y conservación suelen ser más limitadas.

¿Qué ocurre en la región?

Entre esos países se cuentan los latinoamericanos.

Una investigación publicada el 14 de enero de 2026 en Frontiers in Environmental Archaeology examinó los riesgos climáticos y geológicos que enfrentan sitios arqueológicos de los valles costeros de Chao, Santa y Cañete, en Perú.

En Costa Rica, el Monumento Nacional Guayabo ofrece un ejemplo de los desafíos que enfrenta el patrimonio arqueológico ante las alteraciones del ciclo del agua.

Un artículo científico de Daphne María Zamora-Varela y David Borge-Leandro, publicado en 2023 en la revista Tecnología en Marcha, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, examinó los problemas de erosión y anegamiento que amenazan la infraestructura del sitio arqueológico de Turrialba.

Los investigadores modelaron el comportamiento de la escorrentía ante una tormenta de 30 minutos y un escenario de aumento del 18% en las precipitaciones, asociado con el cambio climático.

Como medida de protección, propusieron construir una zanja de infiltración para reducir la acumulación de agua y detener la erosión sin alterar el sistema hidráulico del monumento.

Aunque no se han hecho estimaciones a gran escala, en el contexto del proyecto de la Unesco, podemos comprender que un El Niño tan drástico como se espera podría poner en riesgo este y otros sitios arqueológicos del país. No olvidemos que muchos se encuentran en zonas montañosas, de densa vegetación o en costas, vulnerables a estos fenómenos climáticos.

El Monumento Nacional Guayabo se localiza en el distrito de Santa Teresita en el cantón de Turrialba (Cartago). Fotografía: Sinac.

En abril de 2026, la Unesco informó que cerca de 60 representantes de ministerios de Cultura, gobiernos locales y organizaciones de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana participaron en un proceso de capacitación para incorporar el patrimonio cultural a las estrategias de gestión del riesgo de desastres.

El Istmo centroamericano alberga 19 sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, según la organización.

¿Qué se pierde cuando desaparece el patrimonio?

Por más que lo obvio sea temer el deterioro de estructuras, debe entenderse cuánto más afecta su pérdida.

La especialista Johanna Leissner, quien lleva más de dos décadas investigando los efectos del cambio climático sobre el patrimonio cultural y participa en grupos de expertos de la Unión Europea y la Unesco, abordó esa dimensión en una entrevista del European Science-Media Hub.

“El patrimonio cultural no es simplemente un activo económico o turístico. Nos dice quiénes somos”, afirmó. “Nuestros monumentos, edificios, paisajes y colecciones nos conectan con las generaciones anteriores. Las creaciones de nuestros antepasados y los logros de nuestra civilización nos proporcionan conocimientos e inspiración que necesitamos para construir el futuro”, continuó.

La especialista considera que la conservación exige combinar medidas de adaptación con políticas de reducción de emisiones, pero también advierte que las tecnologías para proteger el patrimonio ya existen: es que no se aplican a la escala necesaria.

Con una crisis climática tan acelerada, solo cabe desarrollar estrategias para proteger los sitios que conocemos... e incluso pensar en todo lo que no hemos descubierto aún y que podríamos perder sin saberlo.