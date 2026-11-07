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El cambio climático amenaza con borrar la memoria de las civilizaciones: ¿qué patrimonio podemos perder?

La Unesco lanzó una campaña para proteger sitios arqueológicos, museos, archivos y tradiciones ante los efectos previstos de El Niño 2026-2027

En 2019, las fuertes lluvias provocaron inundaciones en toda la Ciudad histórica de Grand-Bassam, Costa de Marfil, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
En 2019, las fuertes lluvias provocaron inundaciones en toda la Ciudad histórica de Grand-Bassam, Costa de Marfil, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Unesco
Fernando Chaves Espinach