Áncora

El arte de Verónica Navas se teje entre textiles, hierbas y territorios: Conozca su obra

Teorética abre al público ‘Cúˇshi téˇ / Tejer’, exposición de instalaciones, dibujos, objetos, registros fotográficos y videos.

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Por Emiliano Valdés
La exposición de Verónica Navas en Teorética abarca siete años de trabajo y muchas técnicas distintas.
La exposición de Verónica Navas en Teorética abarca siete años de trabajo y muchas técnicas distintas. (Jimena Chaves/Jimena Chaves para TEOR/éTica)







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