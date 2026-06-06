Áncora

Edmundo Retana, un poeta que ‘quiere dejar constancia de lo que ve y de lo que siente’

El autor premiado por ‘El incendio del ser’ habla sobre su poesía y sobre el nuevo libro que presentará en agosto, ‘Formas ocultas de la luz’.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
El poeta Edmundo Retana.
El poeta Edmundo Retana. (Javier Ortega Varela/Cortesía de Edmundo Retana)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Edmundo Retanapoesíaliteraturaliteratura costarricense
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.