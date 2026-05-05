Áncora

Editorial UCR define postura sobre uso de inteligencia artificial en sus publicaciones

Gremio editorial de todo el mundo continúa en debate sobre utilización de herramientas de IA en diseño, corrección y redacción de textos literarios y académicos.

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Por Fernando Chaves Espinach
La Editorial de la Universidad de Costa Rica (Editorial UCR) publica textos en distintos géneros y formatos.
La Editorial de la Universidad de Costa Rica (Editorial UCR) publica textos en distintos géneros y formatos. (Editorial UCR/Editorial UCR)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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