¿Adónde nos lleva? A todo escritor que le sucediera: la novela gótica victoriana (La vuelta de tuerca, de James; El retrato de Dorian Gray, de Wilde); la novela detectivesca de Conan Doyle, Agatha Christie y Georges Simenon; la ciencia ficción de Julio Verne, Arthur C. Clarke y Ray Bradbury; la narrativa del boom latinoamericano (Poe está presente en Borges y en todo Cortázar, quien tradujo sus cuentos completos); en Kafka, Dostoievski, Mann, Debussy (autor de una ópera hoy en día olvidada sobre La caída de la Casa Usher); Rachmaninoff (que compuso una obra coral basada en el poema “Las campanas”); los cientos de adaptaciones cinematográficas de que sus obras han sido objeto (en particular las películas de Roger Corman: La caída de la Casa Usher es una pequeña obra maestra), así como de la serie española Historias para no dormir, por mencionar tan solo dos ejemplos.