En ese tiempo, los hombres empezaban el cortejo y él tardó medio minuto en iniciarlo. Como no sabía qué decir se puso a cantar: “Al fin del mundo me iré / para entregarte mi amor / por que nací para ti. Es mi amor tan sincero, mi vida / ya tú ves la promesa que te hago / que me importa llorar / que me importa sufrir / si es que un día me dices que sí”