Áncora

Donde la música encuentra cuerpo: Un artista reflexiona sobre la creación de su nuevo álbum, ‘Cuando salte al vacío’

Tras crear música para danza y teatro, Fabi Arroyo se vuelca hacia adentro para crear lo propio, que presenta este mes. Conozca su trabajo.

EscucharEscuchar
Por Fabián Arroyo
Fabián Arroyo, o Fabi Arroyo, presenta el álbum 'Cuando salte al vacío'.
Fabián Arroyo, o Fabi Arroyo, presenta el álbum 'Cuando salte al vacío'. (Daniel Cambronero/Cortesía de Fabián Arroyo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fabián ArroyoFabi Arroyomúsicacomposiciónarteartes escénicas

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.