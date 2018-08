Los indicadores sobre el estado de una nación –por ejemplo– son datos, la historia es valiosa…, pero es aséptica. Lo importante no es decir cómo está el índice de pobreza extrema, sino pensar que eso quiere decir que aún hay miles de costarricensenses que no tienen dinero para comer. Celebrar un triunfo estadístico no puede estar reñido con pensar en un niño, muy concreto, que llora porque despierta con hambre y se va a dormir con el estómago vacío.