Áncora

Decir mucho con poco: ‘En la casa’ muestra cómo el diseño puede cruzar a la denuncia social

La exposición ‘En la casa’, del Centro Cultural de España, recorre 18 artes que anuncian diálogos y abren preguntas.

EscucharEscuchar
Por Jurgen Ureña
Exposición En la casa Centro Cultural de España
18 afiches y carteles realizados por José Alberto Hernández se exponen en el CCE hasta el 2 de mayo. (Cortesía/José Alberto Hernández)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
En la casaJosé Alberto HernándezCCECentro Cultural de España

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.