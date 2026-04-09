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David Bowie creció en una modesta casa de Londres que ahora se abrirá al público de esta manera

El músico de ‘Space Oddity’ nació en Brixton, pero creció en el modesto Bromley, donde ahora se exhibirá su espacio.

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Por AFP
Placa azul de patrimonio dedicada a David Bowie en su casa de Bromley, al sureste de Londres.
Placa azul de patrimonio dedicada a David Bowie en su casa de Bromley, al sureste de Londres. (BEN STANSALL/AFP)







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