Más aún: Jiménez consigue no ceder a la tentación de decretar un desenlace a una historia que aún no lo tiene. Es cierto que Danza Universitaria no posee un horizonte completamente abierto, pero precisamente en razón de los debates sobre su pasado que el libro cartografía, el lector sale del texto con una conciencia clara de los nudos y debates que estructurarán su futuro.