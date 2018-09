¿Qué pasó después del Magón? El escultor reconoce que fue una alegría enorme sentirse compensado por el trabajo de toda la vida en el arte; sin embargo, le llegó “un pero” inimaginado. “Vino una época en que nadie me buscaba. Como que me olvidaron y me entró una gran frustración. Sentí que me habían pensionado. Yo no me dejé y seguí trabajando, seguí peleando. Yo le pido al divino creador energía, sentirme feliz, sentirme capaz porque yo quiero seguir trabajando”.