El presidente de la República entre 1936 y 1940 nombró al ingeniero alemán Max Effinger Graf, líder del partido nazi, como jefe de Migración; de esta forma, el de Cortés se convertiría en uno de los gobiernos que rechazaron la llegada de judíos a Costa Rica. Al respecto, Dennis Arias precisa: “Las campañas contra la inmigración de judíos abarcaron las tres administraciones, tanto la de Ricardo Jiménez (1932-1936), la de León Cortés (1936-1940) y la de Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944); el énfasis sobre la historia de esos rechazos se ha puesto en la época de Cortés y en la participación de Effinger, sobre todo durante los años previos a la elección de 1944 que se atacó constantemente a Cortés; pero los censos, las comisiones de investigación trascendieron a esa administración. Si bien gran parte de los motivos de esa negación de ingresos eran comerciales, pues se consideraba que los “polacos” acaparaban el pequeño comercio y no constituían una población laboriosa, gran parte de la documentación de Relaciones Exteriores se expresó en términos raciales para justificar esos rechazos. Y no hace falta concentrarse en el caso de Effinger para esto. Las declaraciones del maestro Luis Dobles Segreda, Ministro en Francia, y representante del país en la Conferencia de Evian, en 1938 (organizada por Estados Unidos para discutir las oleadas migratorias judías por el mundo), y la documentación consular de aquel momento, comúnmente se refirieron a la “raza judía” como “elemento indeseable” o “peligroso”. Tales políticas fueron comunes en varios países de América Latina y de Occidente, no era una posición exclusiva de Costa Rica; y no hay evidencia de que detrás de ello hubiera una gestión nacionalsocialista”.