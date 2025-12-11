Áncora

Conozca la película de Irán nominada a cuatro Globos de Oro: ‘Fue solo un accidente’

Palma de Oro en mayo y ahora en cines de Costa Rica: ‘Fue solo un accidente’ es una nueva protesta de Jafar Panahi, otra vez condenado a prisión. ¿Por qué Irán se preocupa tanto por su cine?

Por Jurgen Ureña
'It Was Just An Accident' es dirigida por Jafar Panahi.
'It Was Just An Accident' es dirigida por Jafar Panahi. (Neon/Neon)







Jafar PanahiFue solo un accidentecineIráncensura

