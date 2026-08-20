Áncora

Compañía Nacional de Danza presenta ‘Márgenes’ dos nuevas creaciones de su elenco

Como parte de la celebración del Día del Artista Nacional, se presentarán dos nuevas obras en el Teatro de la Danza

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Por Fernando Chaves Espinach
La Compañía Nacional de Danza (CND) presentará este fin de semana Márgenes, una temporada que reúne dos obras creadas por miembros de su elenco.
La Compañía Nacional de Danza (CND) presentará este fin de semana Márgenes, una temporada que reúne dos obras creadas por miembros de su elenco. (Catalina Fernández/Cortesía de Compañía Nacional de Danza)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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