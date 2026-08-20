Compañía Nacional de Danza presenta ‘Márgenes’ dos nuevas creaciones de su elenco

La Compañía Nacional de Danza (CND) presentará este fin de semana Márgenes, una temporada que reúne dos obras creadas por miembros de su elenco.

La Compañía Nacional de Danza (CND) presentará este fin de semana Márgenes, una temporada que reúne dos obras creadas por miembros de su elenco.

La propuesta del Teatro Popular Melico Salazar (TPMS) y la CND se presentará el viernes 21 y sábado 22 de agosto, a las 7 p. m., y el domingo 23, a las 6 p. m., en el Teatro de la Danza. La entrada es gratuita, con cupo limitado y reservación previa.

Márgenes reúne Prólogo, un unipersonal interpretado por Lorenlaine Varela Lizano con la participación de la artista invitada Andrea Catania, y Lo Transitorio, una creación coreográfica de Juan Leiva Ramírez. Las obras exploran desde perspectivas distintas asuntos como la memoria, la transformación, la permanencia y la relación del cuerpo con el entorno.

La temporada forma parte de las actividades por el Día Nacional de la Persona Artista Nacional y pone en primer plano el trabajo creativo que se desarrolla dentro de la CND.

“Las obras que conforman Márgenes nacen de miradas distintas, pero comparten una misma voluntad: dialogar con la experiencia humana desde la danza”, afirmó Manfred Rivera Redondo, director artístico de la Compañía Nacional de Danza, en la información distribuida sobre el proyecto.

El funcionario destacó que en la temporada convergen “la trayectoria, la memoria, la búsqueda artística y la exploración de nuevas preguntas escénicas”.

Memoria y cuerpo en la danza

Uno de los trabajos centrales es Prólogo, creado para y junto a Lorenlaine Varela Lizano, integrante de mayor trayectoria de la CND, con casi cuatro décadas de carrera artística.

Con la guía de Andrea Catania, la pieza parte del cuerpo de Varela y de la memoria acumulada durante sus años de trabajo escénico. Improvisaciones, pausas y objetos forman parte de una propuesta que aborda la experiencia, los recuerdos y las transformaciones que deja el paso del tiempo.

La segunda obra, Lo Transitorio, fue creada por Juan Leiva Ramírez y reúne a nueve integrantes de la CND: Fabio Cecilio Pérez Solís, Pablo Caravaca Selaya, Allyson Maykall Solís, Carlo Soto Coto, Elena Durán Navarro, Sebastián Sedó Abdala, Alejandra Núñez Moya, Lorenlaine Varela Lizano y Giuliana Guevara Murúa.

La pieza propone un espacio onírico en torno a la necesidad humana de clasificar y explicar lo que nos rodea. En lugar de ofrecer respuestas cerradas, plantea la incertidumbre como parte de la experiencia artística.

Para Giuliana Guevara, participar en la obra significa “habitar la inmensidad, habitar el paisaje”. Elena Durán, por su parte, describió el proceso creativo como “retador pero muy sustancioso” y destacó la capacidad de Leiva para construir un territorio entre la imaginación y la fisicalidad, según el comunicado de prensa.

Las funciones serán en el Teatro de la Danza, con entrada gratuita y reservación previa. Las reservas pueden realizarse mediante las redes sociales de la CND o al teléfono 2256-4838, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4 p. m.