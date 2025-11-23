Áncora

¿Cómo elijo mi perfume? Para Ramón Monegal, es más profundo que el simple gusto

Ramón Monegal es la cuarta generación de una familia dedicada al perfume. Visitó Costa Rica y nos explica cómo entiende los aromas y por qué cambian nuestra vida.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
El perfumista Ramón Monegal es uno de los más destacados en su campo en España.
El perfumista Ramón Monegal es uno de los más destacados en su campo en España. (Monegal/Cortesía de Ramón Monegal)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rafael MonegalperfumecoloniasperfumeríaEspañadiseño
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.