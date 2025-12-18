¿Cómo darle vida al mundo de Tolkien? John Howe lleva más de tres décadas explorándolo... ahora en una prisión medieval

John Howe muestra su trabajo en La Tour du Fantastique, en Suiza.

Neuchâtel, Suiza. John Howe, el ilustrador que dio vida al universo de J. R. R. Tolkien, invita al mundo a asomarse por el ojo de su mente al instalar su estudio en un prisión medieval convertida en museo en Suiza.

El hombre de 68 años es conocido por su interpretación de la obra literaria de Tolkien, que lo llevó a servir como artista conceptual de las trilogías cinematográficas de El señor de los anillos y El Hobbit, de Peter Jackson.

Amante de la mitología y las leyendas, el aclamado ilustrador ha trabajado en videojuegos y series de televisión.

Las figuras heroicas o misteriosas que dibuja, como Gandalf, Saruman o Legolas, emergen a menudo de la oscuridad, sombras azules, destellos dorados o matices verdosos.

Cuando no está trabajando en una película, se le podrá encontrar en su estudio en la “Torre de la Fantasía”, que abrirá el jueves en Neuchatel, en el noroeste de Suiza, donde vive.

Unas 270 de sus obras serán exhibidas durante un año en este nuevo museo, del cual es cofundador.

En el estudio, los visitantes podrán conversar con Howe y verlo crear.

“Pensamos en ofrecerle al público un pequeño vistazo (...) a mi mente”, declaró, al expresar su deseo de compartir su perspectiva y su método.

Muchos de los personajes que imaginamos de J.R.R. Tolkien los "conocimos" por medio de ilustradores como John Howe y Alan Lee. (FABRICE COFFRINI/AFP)

“Cascada de imágenes”

Las obras exhibidas representan una pequeña fracción de su obra.

“Dibujo todo el tiempo”, declaró el ilustrador canadiense de nacimiento y naturalizado suizo.

“Al inicio era una necesidad, luego una vocación, una profesión, y después, poco a poco, te define”, se convierte en “una razón de ser”, explicó.

Criado en una finca cerca de Vancouver, la pasión por el dibujo lo ha marcado desde su infancia.

A los 12 años descubrió en la biblioteca a Tolkien y su trilogía de fantasía épica “El señor de los anillos”, aunque cuenta que debió comenzar por el segundo tomo porque el primero no estaba disponible.

Años después se volvió a sumergir en el mundo de Tolkien, una relectura que le trajo “una cascada de imágenes” porque, según Howe, el escritor británico es uno de esos “autores maravillosos que ofrecen al lector una plétora de imágenes”.

Estudió arte decorativo en Estrasburgo, donde descubrió la imponente catedral gótica de la ciudad francesa, y pasaba días en su interior.

Le fascinaron los edificios góticos, que hasta entonces solo conocía de los libros.

“Nunca había visto una catedral real. Nunca había tenido tanta historia a mi alcance de esta forma, fue como un choque eléctrico”, contó.

John Howe ha trabajado en el desarrollo conceptual de las películas basadas en las obras de J.R.R. Tolkien. (FABRICE COFFRINI/AFP)

La Edad Media reimaginada

Howe, quien se convirtió en maestro de la fantasía medieval, es un apasionado de la historia, que considera “un ingrediente importante” en la construcción de sus imágenes.

Sus dibujos mezclan la meticulosidad histórica con una imaginación épica y un agudo sentido de los detalles arquitectónicos y mitológicos, creando una atmósfera a menudo oscura y majestuosa tomada de la Edad Media.

“La Edad Media es la mayor zona de fans del mundo. Por un lado es un territorio habitado por personas muy serias -arqueólogos, filólogos, historiadores, científicos- y de otro lado, por artistas que, como nómadas, deambulan en ella con un solo objetivo: contar historias”, explicó.

Howe crea sus personajes y paisajes con trazos de rayado, los cuales luego colorea.

“Las imágenes están allí en el mundo, tienes que ir a encontrarlas. Es un poco como cuando estás en las montañas, hay niebla por todas partes y de repente se aclara, revelando un paisaje magnífico. Dibujar es un poco como eso”, declaró.

Howe nunca se cansa del universo de Tolkien y ahora trabaja en un proyecto cinematográfico de Andy Serkis, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Algunos de los monstruos de las películas de El señor de los anillos, como los Nazgul (espectros montados en bestias voladoras) o el Balrog (gigante creatura infernal) se basaron directamente en sus ilustraciones.

Howe se alegra de esto porque ahora pertenecen a la imaginación “colectiva”, no solo la suya.