Cómic centroamericano, talleres y autores internacionales: esto puede encontrar en la Feria del Libro

Si usted visita este fin de semana la Feria Internacional del Libro 2026, en la Casa del Cuño encontrará una programación dedicada al cómic que reúne a creadores de Centroamérica y especialistas de Francia y Luxemburgo.

Uno de los principales atractivos es la exposición de las 10 obras finalistas del VI Concurso Centroamericano de Cómic, organizado por la Alianza Francesa de Costa Rica. Las propuestas fueron seleccionadas entre 84 trabajos recibidos de Costa Rica, El Salvador, Panamá y Guatemala.

Siete de las obras finalistas son costarricenses, dos salvadoreñas y una panameña. De este grupo saldrán los tres ganadores del certamen, cuyos premios incluyen incentivos económicos de hasta $1.000. La ceremonia de premiación será el domingo 30 de agosto, durante la Feria.

El concurso propone como tema “Mañana todo es posible”, una invitación a imaginar futuros posibles en medio de transformaciones tecnológicas, sociales y ambientales.

La programación también permite acercarse al trabajo de cuatro figuras vinculadas con el cómic y la industria editorial. El costarricense Edo Brenes, ganador de la primera edición del concurso, compartirá actividades con la francesa Maurane Mazars, autora de novelas gráficas como Tanz!. También participan el autor luxemburgués Antoine Grimée y el agente literario francés Nicolas Grivel, especializado en cómic y novela gráfica.

Entre las actividades destaca la conferencia “El cómic europeo contemporáneo: qué se publica y por qué”, a cargo de Grivel y Grimée. La conversación abordará las tendencias del mercado editorial europeo y el proceso de desarrollo de una novela gráfica.

Brenes y Mazars ofrecerán, por su parte, “¿Cómo crear el universo gráfico de un cómic?”, una actividad centrada en la creación de personajes, las atmósferas visuales y el uso del color como recurso narrativo.

La programación incluye además sesiones de dedicatorias con los invitados y talleres especializados. Grimée impartirá un taller de guion y Mazars uno de ilustración, dirigidos tanto a artistas emergentes como a personas interesadas en conocer mejor el proceso de creación de un cómic.

La Alianza Francesa promueve la literatura gráfica. (Alianza Francesa/Cortesía de la Alianza Francesa)

La sexta edición del concurso se realiza por interés y apoyo de las Alianzas Francesas de América Central, el Servicio Regional de Cooperación y Acción Cultural (SCAC), la Embajada de Francia en Costa Rica, la Embajada de Luxemburgo, el Instituto Francés, la Cámara Costarricense del Libro y la Nicolas Grivel Agency.

La Feria Internacional del Libro 2026 se realiza hasta el domingo 30 de agosto en la Casa del Cuño. La exposición del concurso permanece abierta durante el encuentro y constituye una oportunidad para conocer algunas de las nuevas voces de la historieta centroamericana.

La FILCR ofrece una extensa programación con oferta variada; puede aprovechar para visitar de manera gratuita en la Aduana, ubicada en barrio Escalante.