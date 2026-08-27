Áncora

Cómic centroamericano, talleres y autores internacionales: esto puede encontrar en la Feria del Libro

La Casa del Cuño alberga hasta el 30 de agosto la exposición con las obras finalistas del VI Concurso Centroamericano de Cómic, además de conferencias, talleres y sesiones de dedicatorias

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Por Fernando Chaves Espinach

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La Alianza Francesa organiza el Concurso Centroamericano de Cómic.
La Alianza Francesa organiza el Concurso Centroamericano de Cómic. (Alianza Francesa/Cortesía de la Alianza Francesa)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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