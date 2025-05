Cineasta que exhibió la ‘vergüenza’ de Francia fallece a los 97 años

El cineasta ganador del Óscar Marcel Ophuls, quien desmitificó la idea de que Francia se resistió a la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial en el documental El dolor y la piedad, falleció a los 97 años, informó su familia el lunes.

Ophuls “falleció en paz el 24 de mayo”, dijo su nieto, Andreas-Benjamin Seyfert, a la AFP.

En 1969, Ophuls conmocionó a Francia con El dolor y la piedad, que discretamente destruyó uno de los mitos más arraigados del país, según el cual Francia y los franceses siempre se habían resistido a la ocupación nazi.

A través del documental, mostró cómo la colaboración con los nazis era generalizada, desde la élite hasta el peluquero más humilde.

Ophuls dijo en su momento que no pretendía juzgar a Francia. “Durante 40 años, he tenido que soportar todas esas tonterías sobre que era una película acusatoria. No intenta enjuiciar a los franceses”, insistió.

'El dolor y la piedad' fue la gran película de Marcel Ophuls, pero el cineasta continuó cuestionando la historia francesa en su cine. (IMDB/IMDB)

“¿Quién puede decir que su nación se habría comportado mejor en las mismas circunstancias?”, preguntó.

Ophuls nació el 1.º de noviembre de 1927, hijo de la actriz alemana Hilde Wall y del director judío alemán Max Ophuls.

Huyó a Francia con su padre y los directores de cine Billy Wilder y Fritz Lang, antes de escapar a través de los Pirineos y llegar a Estados Unidos en 1941.

Creció en Hollywood y fue soldado en Japón en 1946. Al regresar a Francia en 1950, comenzó como ayudante de dirección, e inició su carrera cinematográfica en 1963.

Hotel Terminus - La vida y los tiempos de Klaus Barbie le valió un Óscar al mejor documental en 1989.

Pasó varios años encerrado en el sur de Francia, sin trabajar, hasta su regreso con Un viajero en 2013, cuando llenó las salas del Festival de Cine de Cannes.

Se mostraba filosófico sobre la influencia de su padre. “Me ayudó a conseguir trabajo. Sobre todo, me ayudó a ser modesto con mis logros. Nací bajo la sombra de un genio, y eso me libró de la vanidad”, dijo.