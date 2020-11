Manuela Carbajal, (a. Santamaría) mayor de sesenta años, de oficio mugeril y vecina de la Ciudad de Alajuela, con el respeto debido, y en forma legal ante V.E. expongo: que habiendo marchado mi hijo Juan Santamaría, llamado vulgarmente Herizo, en la primera expedición, que fue a Nicaragua el año popo, á combatir al Filibusterismo, y en clase de Cabo, o Tambor, y como Soldado del Exército vencedor de Costa Rica, militó como uno de los más valientes, y por último no haviendo havido en todas las filas otro que tuviese valor de incendiar el mesón, en donde se hallaba refugiado y parapetado el enemigo, cauzando gravísimas pérdidas en nuestras fuerzas, él fue el único, que despreciando el evidente peligro de su existencia, se decidió a perderla, por desalojar al enemigo, y economizar la pérdida de tanta gente: y en efecto haviéndolo puesto en ejecución, sin que le arredrase ni le pudiese intimidar el torrente espantoso de las balas que le lanzaron los rifles filibusteros en defensa de su guarida, consumó felizmente la obra, junto con el sacrificio de su vida, quedando sepultado bajo las ruinas del indicado mesón como es público y notorio. Esta acción heroica de mi susodicho hijo es tanto más recomendable, y meritoria, si se atiende a que ella fue un efecto de su valor y patriotismo únicamente, puesto que él no era más que un simple jornalero, que no tenía un puesto elevado, ni ningunos bienes que defender. Yo, Exmo. Señor, siento como es natural la pérdida de un buen hijo, que como pobre trabajaba y se esforzaba por mi mantención, considerándome sin recursos de que subsistir en una edad avanzada y achacosa; sin embargo, cuando considero que mi referido hijo terminó su carrera en el campo en las aras de la patria para contribuir como el que más a su libertad y defensa, me resigno con la voluntad de Dios mayormente cuando observo que el Supremo Govierno encargado de sostener el orden y la defensa de la Nación que se le ha encomendado, save distinguir y premiar el mérito de los que sirven, y enjugar lágrimas del desvalido. Por tanto, Exmo. Señor, obligada de la necesidad imperiosa, en que me hallo constituida, en una edad tan avanzada y achacosa, sin poder trabajar y sin recursos de que subsistir por haver perdido el único, que era mi mencionado hijo, que cuidaba de mí, llamo la atención del supremo Govierno, implorando una mirada compasiva sobre una infelis, suplicando: que os sirvais concederme un monte pio, si lo consideraseis justo, a más de la gracia que me convenga en conformidad del artículo 6º del Decreto del Exmo. Congreso Nº 18 de 26 de Octubre po. po.