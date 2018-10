–En realidad, no es que no me reconozca como novelista, sino que siempre, cuando uno hace algo que no había hecho antes, tiene un proceso de extrañeza. Me pasó cuando tuve a mi hijo: había una serie de ideas sobre la maternidad que me resultaban lejanas y ajenas. La idea de que mi hijo nació y yo lo tenía que querer inmediatamente, no me sucedió así; o sea, era una sensación de él y yo estamos aquí, en este espacio y tiempo, y aprendí a entender qué significaba eso en mi vida. No fue esa idea romántica de tengo un hijo y en el minuto 1, ya soy una gran madre y estoy revestida de un amor incondicional; todas esas ideas, ajenas, me resultaban un poco lejanas. Tuve un proceso más profundo y más íntimo con mis propias emociones. Lo mismo me sucede con la novela. (...) Esos juegos del escritor y el lector me parecen espacios de mucha extrañeza.