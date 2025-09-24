Áncora

Camille Claudel y sus contemporáneas: Las escultoras que marcaron su época y desafiaron el anonimato

Una exposición saca del anonimato a las escultoras que desafiaron las barreras de su época, como Camille Claudel, en un mundo artístico dominado por hombres.

Por AFP
Camille Claudel y Jesse Lipscomb en el estudio, trabajando en sus esculturas.
Camille Claudel y Jesse Lipscomb en el estudio, trabajando en sus esculturas en 1887. (William Elborne/Dominio Público)







Camille ClaudelesculturaarteFranciahistoria de las mujeres
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

