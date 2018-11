Eso no limita la perspectiva íntima de su experiencia de Chepe: este no es un libro de urbanismo, es un cuaderno de impresiones personales, algunas tan minúsculas como la luz en un rincón o tan amplias como la atmósfera de las avenidas apretadas. No está anclado a los landmarks, las islas que sobresalen del mar de una ciudad caótica, sino al contrario, describir la sensación de la ciudad como un todo, que existe para la mirada del autor, no está localizada en una u otra esquina.