Áncora

Bienal de Venecia reúne al mundo una vez más; esta vez, para pelear

Regreso de pabellón ruso y críticas a Israel y Estados Unidos motivan cartas, renuncias y amenazas de retiro de financiamiento. ¿Por qué se tambalea el mayor evento de arte del mundo?

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Por Fernando Chaves Espinach
La Bienal de Venecia estará abierta de abril a noviembre de 2026.
La Bienal de Venecia estará abierta de abril a noviembre de 2026. (Biennale/Cortesía de La Biennale)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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